Бенуа Гру: «Локомотив» – быстрая команда, чемпионы прошлого сезона. Важная победа «Трактора» – отмечу Мыльникова и бригады меньшинства»

Бенуа Гру выделил игру Сергея Мыльникова против «Локомотива».

«Трактор» обыграл «Локомотив» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Вратарь уральцев Сергей Мыльников отразил 33 из 34 бросков.

– Это важная победа для нас. «Локомотив » – быстрая команда и при этом чемпионы прошлого сезона. Отмечу нашего вратаря Сергея Мыльникова и бригады меньшинства.

– Почему очень часто возникают удаления за нарушение численного состава?

– Я все еще несу ответственность за то, что происходит на скамейке. Мы пытаемся это исправить.

– В следующем матче в воротах будет тоже Мыльников?

– У нас два дня до следующего матча. Да, Мыльников отлично сыграл, но пока не знаю, кто сыграет в следующем матче. Решение по вратарю мы примем завтра или накануне матча.

– Когда ждать Сергея Телегина на льду?

– Не думаю, что он присоединится к нам в следующей игре. Но он должен вернуться со дня на день, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .