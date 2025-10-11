Плющев о ЦСКА: «Не думаю, что Никитин добьется успеха в этом сезоне. Команда новая, есть проблемы с организацией игры. Все получится со временем»

Владимир Плющев сомневается, что ЦСКА успешно проведет текущий сезон Fonbet КХЛ.

В данный момент команда под руководством Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 14 очками в 13 матчах.

«Нестабильность ЦСКА? У Никитина новая команда, у армейцев новый тренерский штаб, новые требования. Поэтому есть определенные проблемы, связанные с организацией игры. Может быть, пока не все воспринимают то, что предлагает тренерский штаб. Но все эти вопросы решаются со временем.

Не думаю, что в этом сезоне у Никитина получится выстроить такую команду, как у него была в Ярославле, и добиться успеха с ЦСКА. Но в целом, конечно, ему это по силам. Со временем возможно, у Никитина в ЦСКА все получится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.