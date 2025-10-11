Квартальнов про 6 полевых у «Динамо» Минск на льду в 3-м периоде против «Шанхая»: «Судьи должны контролировать. Мне за них свистнуть? Не только у нас такое случается»

Дмитрий Квартальнов высказался о судействе в матче с «Шанхаем» в Fonbet КХЛ.

Минское «Динамо » на выезде проиграло китайскому клубу со счетом 1:2.

– Что скажете по вашей отмененной шайбе?

– Мне показалось, что шайба пересекла линию. Считаю, что вратарь соперника здорово сыграл. У нас были шансы. Да, было чуть лучше большинство, но не забили.

– В начале третьего периода «Динамо» вышло всемером на площадку. Как так случилось?

– Такие вещи случаются не только у «Динамо». Судьи должны контролировать это. Мне за них надо было свистнуть? Я могу вам таких примеров семь-восемь у разных команд привести. Молодой мальчишка не знал, кого менять. Мелочей не бывает, и нам их надо выполнять. Из‑за них и проигрываются матчи, – сказал главный тренер «Динамо» Минск.