  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кочетков выбыл минимум на неделю. Вратарь «Каролины» пропустил первый матч сезона из-за травмы нижней части тела
0

Кочетков выбыл минимум на неделю. Вратарь «Каролины» пропустил первый матч сезона из-за травмы нижней части тела

Петр Кочетков пропустит неделю из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор сообщил, что 26-летний вратарь выбыл минимум на неделю из-за повреждения. Слова Бринд’Амора приводит журналист Уолт Рафф. 

Тренер надеется, что Кочетков сможет принять участие в выездной серии «Каролины», которая стартует матчем с «Сан-Хосе» в ночь на 15 октября. Бринд’Амор отметил, что уверен в готовности Брендона Басси, если тому придется заменить Кочеткова. 

Напомним, что в прошлом сезоне Петр установил личный рекорд по числу игр за один сезон НХЛ (47, 27 побед, 89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,60). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Уолта Раффа в X
logoЗдоровье
logoБрендон Басси
logoПетр Кочетков
logoКаролина
logoНХЛ
logoРод Бринд′Амор
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
133 минуты назад
Дадонов травмировался в 1-м матче за «Нью-Джерси» после попадания шайбы в руку. Участие в игре против «Тампы» под вопросом
1вчера, 10:55
Салливан – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ по версии сайта лиги. Туриньи из «Юты» – 2-й, Морис – 3-й, Купер – 4-й, Сен-Луи – 5-й
108 октября, 05:55
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
57сегодня, 15:10
У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
133 минуты назад
Гру на вопрос о возвращении Кравцова в «Трактор»: «Если Кросби захочет провести сезон в России, буду рад ему. Я уделяю внимание игрокам, которых тренирую»
346 минут назад
«Шанхай» идет вторым на Западе – у команды Галлана 8 побед в 13 матчах. СКА занимает 9-е место в конференции
1953 минуты назад
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Минск, «Трактор» обыграл «Локомотив»
152сегодня, 16:21
Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»
10сегодня, 14:40
Густавссон о зарплате 6,8 млн долларов в год: «Вернусь в свой маленький город в Швеции после карьеры – больше денег мне не нужно»
11сегодня, 14:25
У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска
32сегодня, 13:27
Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»
10сегодня, 12:55
«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба
13сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов об 1:2 с «Шанхаем»: «Снова обожглись, удаления у «Динамо» в конце определили исход встречи. Голы забивает одно звено. Где остальные?»
1 минуту назад
Плющев о ЦСКА: «Не думаю, что Никитин добьется успеха в этом сезоне. Команда новая, есть проблемы с организацией игры. Все получится со временем»
124 минуты назад
Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
1сегодня, 16:10
Бенуа Гру: «Локомотив» – быстрая команда, чемпионы прошлого сезона. Важная победа «Трактора» – отмечу Мыльникова и бригады меньшинства»
2сегодня, 14:55
Экс-форвард «Спартака» Принс подпишет контракт с «Торпедо» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 14:10
Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»
1сегодня, 13:55
Черкас о СКА: «Голдобин даже в таком состоянии способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА – тех же Грималди и Ларионова-младшего. Николай все равно сильнее»
3сегодня, 13:41
«Флорида» поместила Куликова в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Филадельфией»
3сегодня, 13:10
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
5сегодня, 12:45
Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
2сегодня, 12:20