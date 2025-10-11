Петр Кочетков пропустит неделю из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор сообщил, что 26-летний вратарь выбыл минимум на неделю из-за повреждения. Слова Бринд’Амора приводит журналист Уолт Рафф.

Тренер надеется, что Кочетков сможет принять участие в выездной серии «Каролины», которая стартует матчем с «Сан-Хосе» в ночь на 15 октября. Бринд’Амор отметил, что уверен в готовности Брендона Басси, если тому придется заменить Кочеткова.

Напомним, что в прошлом сезоне Петр установил личный рекорд по числу игр за один сезон НХЛ (47, 27 побед, 89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).