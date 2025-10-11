Терещенко об «Авангарде»: «Последние поражения опустили с небес на землю. «Автомобилист» заставил ошибаться, спорт не терпит расслаблений»

Алексей Терещенко высказался о поражениях «Авангарда» от «Автомобилиста».

Команда под руководством Ги Буше в двух последних матчах проиграла клубу из Екатеринбурга – 1:4 дома и 0:3 на выезде.

«Автомобилист » заставил «Авангард» ошибаться. А Омск ошибается, если его заставляют это делать. Ги Буше сам об этом говорит. Иногда «Авангард » много, но не очень эффективно бросает.

Последние поражения опустили команду с небес на землю. Проходных игр не бывает, «Авангарду» надо это понять. Иногда он играет очень расслабленно. Спорт не терпит расслаблений», – сказал бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко .

В воскресенье омский клуб проведет матч с «Металлургом» на выезде.