Терещенко об «Авангарде»: «Последние поражения опустили с небес на землю. «Автомобилист» заставил ошибаться, спорт не терпит расслаблений»
Алексей Терещенко высказался о поражениях «Авангарда» от «Автомобилиста».
Команда под руководством Ги Буше в двух последних матчах проиграла клубу из Екатеринбурга – 1:4 дома и 0:3 на выезде.
«Автомобилист» заставил «Авангард» ошибаться. А Омск ошибается, если его заставляют это делать. Ги Буше сам об этом говорит. Иногда «Авангард» много, но не очень эффективно бросает.
Последние поражения опустили команду с небес на землю. Проходных игр не бывает, «Авангарду» надо это понять. Иногда он играет очень расслабленно. Спорт не терпит расслаблений», – сказал бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко.
В воскресенье омский клуб проведет матч с «Металлургом» на выезде.
