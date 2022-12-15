Сергей Телегин: «Надеваю свитер сборной не ради игры с финнами и шведами, а чтобы выступить за Россию. Я играю не за сборную двора»

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Сергей Телегин поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.

Россияне сыграют на турнире против Казахстана и Беларуси.

– Как в команде настроение?

– Прекрасное настроение. Все замечательно, готовимся к Кубку Первого канала. Увиделся наконец с ребятами – на Матче звезд не получилось. Все лучезарные, прекрасное настроение.

– А то, что турнир гораздо менее представительный, чем обычно?

– Какая разница? Я надеваю свитер сборной не ради того, чтобы сыграть с финнами и шведами, а чтобы выступить за Россию. Это для меня многое значит. Против Беларуси и Казахстана тоже будет интересно сыграть.

Я выступаю за сборную России, а не за сборную своего двора. С полной самоотдачей и только вперед. Важны не соперники, а то, в какой команде ты играешь и с каким тренерским штабом.

– Перед командой стоит задача обязательно выиграть Кубок Первого канала?

– Неважно, какие соперники и какие турниры, у нас одна задача – выигрывать. Надеюсь, на турнире будет много болельщиков, которые поддержат нашу сборную, – сказал защитник сборной России.

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