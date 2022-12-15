Егоров о словах Лукашенко про футбол в Беларуси: «Футбол гражданам интересен, но без рекламы его просто не будет»
Дмитрий Егоров прокомментировал заявление Александра Лукашенко о низком уровне белорусского футбола и отсутствии сборной Беларуси на ЧМ-2022.
«Лукашенко критикует «развитие футбольной отрасли» в Беларуси. А там вообще есть эта футбольная отрасль? Сколько человек ходит на матчи чемпионата? Сто человек? Изредка тысяча?
И ведь Минск – тот самый город, где количество заявок на посещение матча «Амкала» за пару часов достигло нескольких тысяч, если не ошибаюсь.
Значит, футбол гражданам интересен, но без рекламы его просто не будет», – сказал президент «БроукБойз».
Лукашенко о футболе в Беларуси: «Просто страшно становится, как бывшему игроку. Идет ЧМ, не заметил там наших. Или я плохо наблюдаю?»
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