Лукашенко отдал передачу в любительском матче против Гомельской области (10:4), его сын Николай сделал хет-трик

Теги Андрей Костицын Олег Антоненко Александр Лукашенко Артем Каркоцкий любительский хоккей Политика Артем Антоненко Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Гомельской области (10:4).

Александр Лукашенко отметился результативной передачей в матче XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Его сын Николай сделал хет-трик.

Шайбу за команду президента Беларуси также забросил Артем Каркоцкий. Артем Антоненко, Олег Антоненко и Андрей Костицын сделали дубли. 

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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