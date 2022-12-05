Лукашенко отдал передачу в любительском матче против Гомельской области (10:4), его сын Николай сделал хет-трик

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Гомельской области (10:4).

отметился результативной передачей в матче XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Его сын Николай сделал хет-трик.

Шайбу за команду президента Беларуси также забросил Артем Каркоцкий. Артем Антоненко, и сделали дубли.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.