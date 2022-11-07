Лукашенко посетил чемпионат по колке дров, экс-глава ФХБ Басков ему ассистировал. Президент разбил бревно колуном и кувалдой

Президент Беларуси Александр Лукашенко показал, как правильно колоть дрова.

Глава государства посетил чемпионат по колке дров среди журналистов и продемонстрировал, каким образом при помощи топора и кувалды разрубить большую колоду, после чего расколол и менее крупное полено.

«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», – сказал Лукашенко.

Ассистировали ему бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и экс-глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин, входящие в президентскую хоккейную команду.

Также Лукашенко предложил жителям соседних стран приезжать за энергоносителями: «Латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами».

Изображение: belta.by