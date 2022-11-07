Лукашенко посетил чемпионат по колке дров, экс-глава ФХБ Басков ему ассистировал. Президент разбил бревно колуном и кувалдой

Теги Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Александр Лукашенко Политика Сергей Тетерин Дмитрий Басков Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко показал, как правильно колоть дрова.

Глава государства посетил чемпионат по колке дров среди журналистов и продемонстрировал, каким образом при помощи топора и кувалды разрубить большую колоду, после чего расколол и менее крупное полено.

«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», – сказал Лукашенко.

Ассистировали ему бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и экс-глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин, входящие в президентскую хоккейную команду.

Также Лукашенко предложил жителям соседних стран приезжать за энергоносителями: «Латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами».

Изображение: belta.by

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