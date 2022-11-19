Команда Лукашенко сыграла вничью с хоккеистами Минской области
Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко сыграла вничью.
Матч против команды Минской области, который закончился вничью 1:1, проходил в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.
За 6 минут до первого перерыва счет открыл форвард президентской команды Андрей Костицын. Во второй трети матча счет сравнял нападающий команды столичной области Александр Бурмистронок.
Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.
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