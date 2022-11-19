Команда Лукашенко сыграла вничью с хоккеистами Минской области

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко сыграла вничью.

Матч против команды Минской области, который закончился вничью 1:1, проходил в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.

За 6 минут до первого перерыва счет открыл форвард президентской команды . Во второй трети матча счет сравнял нападающий команды столичной области Александр Бурмистронок.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.