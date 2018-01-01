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    Sports.ru
    Сергей Ковальчук

    Сергей Ковальчук

    Sergey Kovalchuk
    Родился 14 августа 1968 | 49 лет
    Гражданство Беларусь
    Должность Менеджер
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    6 марта|Sports.ru

    11:45 «Пока у нас в спорте больше проблем, чем успехов». Александр Лукашенко – о назначении нового министра спорта Беларуси|35

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