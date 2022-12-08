«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в овертайме
«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Казанцы проигрывали 0:2 по итогам первого периода, но во втором смогли сравнять счет.
В овертайме «Ак Барс» вырвал победу благодаря голу Дмитрия Юдина.
- Дата проведения
- 8 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
- 1:0 – 8 Телегин (Грицюк, Толчинский)
- 2:0 – 18 Грицюк (Чистяков, Толчинский)
- 2:1 – 31 Кагарлицкий (Шипачев)
- 2:2 – 37 Дыняк (Сафонов)
- 2:3 – 63 Юдин (Шипачев)
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