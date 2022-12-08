«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в овертайме

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Дмитрий Юдин Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Казанцы проигрывали 0:2 по итогам первого периода, но во втором смогли сравнять счет.

В овертайме «Ак Барс» вырвал победу благодаря голу Дмитрия Юдина.

Авангард – Ак Барс 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Дата проведения
8 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Телегин (Грицюк, Толчинский)
2:0 – 18 Грицюк (Чистяков, Толчинский)
2:1 – 31 Кагарлицкий (Шипачев)
2:2 – 37 Дыняк (Сафонов)
2:3 – 63 Юдин (Шипачев)
Вратари: Демченко 28/31 – Билялов 35/37.

 

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