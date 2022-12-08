«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в овертайме

«Ак Барс» одержал победу над (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Казанцы проигрывали 0:2 по итогам первого периода, но во втором смогли сравнять счет.

В овертайме вырвал победу благодаря голу .