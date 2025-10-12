Бучневич набрал первое очко в сезоне – ассист в матче с «Калгари»

Павел Бучневич набрал первое очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» противостоит «Калгари » (2:2 , перерыв) в выездном матче.

На 33-й минуте форвард гостей Джейк Нейборс забросил шайбу, ему ассистировали Роберт Томас и Павел Бучневич .

Таким образом, россиянин набрал первый результативный балл в этом сезоне.

Далее «Сент-Луису » предстоит выезд к «Ванкуверу», матч состоится в ночь на 14 октября.