0

Бучневич набрал первое очко в сезоне – ассист в матче с «Калгари»

Павел Бучневич набрал первое очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» противостоит «Калгари» (2:2, перерыв) в выездном матче. 

На 33-й минуте форвард гостей Джейк Нейборс забросил шайбу, ему ассистировали Роберт Томас и Павел Бучневич

Таким образом, россиянин набрал первый результативный балл в этом сезоне. 

Далее «Сент-Луису» предстоит выезд к «Ванкуверу», матч состоится в ночь на 14 октября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
