Бучневич набрал первое очко в сезоне – ассист в матче с «Калгари»
Павел Бучневич набрал первое очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
«Сент-Луис» противостоит «Калгари» (2:2, перерыв) в выездном матче.
На 33-й минуте форвард гостей Джейк Нейборс забросил шайбу, ему ассистировали Роберт Томас и Павел Бучневич.
Таким образом, россиянин набрал первый результативный балл в этом сезоне.
Далее «Сент-Луису» предстоит выезд к «Ванкуверу», матч состоится в ночь на 14 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
