  • Акользин о календаре «Шанхая»: «Пусть хоть три минских «Динамо» подряд или четыре московских – будем стараться радовать болельщиков победами»
Павел Акользин заявил, что игроки «Шанхая» не жалуются на календарь.

Китайский клуб дважды подряд дома обыграл минское «Динамо» – 3:2 и 2:1. Далее «Шанхай» примет московское «Динамо» – 14 и 16 октября. 

– Можно ли сказать, что победа в очередной раз была добыта за счет игры в большинстве?

– Раз мы в большинстве забили победный гол в предыдущем матче и в этом, значит, да, я думаю, это главный фактор победы. Это хорошо, что у нас такое большинство. Мы работаем над этим компонентом. Слава богу, что все получается в большинстве. Дай бог, чтобы все так и дальше продолжалось в сезоне.

– Были ли какие-то изменения при подготовке к матчу, учитывая, что предыдущая игра была с «Динамо» была два дня назад?

– Нет, просто посмотрели видео, разобрали какие-то ошибки в предыдущей игре, старались сегодня их не допускать. Сегодня была напряженная игра, где-то не получалось забить гол, пропустили такой неважный гол. Пришлось отыгрываться, отыгрались, забили в большинстве и выиграли.

– При таком календаре, когда играете подряд с одним и тем же соперником, не появляется ощущение, что уже плей-офф?

– Я думаю, рано так говорить. Сыграли только чуть больше 10 игр. Выходим на каждую игру с целью победить.

– А вообще такое расписание, когда вы провели две игры подряд с минским «Динамо», а дальше будет две игры с московским «Динамо», интересно вам? Или хочется разнообразия?

– Так поставили матчи, будем так играть. Не будем на это жаловаться. Будем играть. Хоть это будет три минских «Динамо» или четыре московских «Динамо» подряд. Будем играть и стараться радовать своих болельщиков победами, – сказал нападающий «Шанхая» Павел Акользин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
