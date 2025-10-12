Кросби о Салливане в «Питтсбурге»: «С ним мы дважды выиграли Кубок, впечатляющий путь для тренера. Он всегда находил, чем нас мотивировать»
Сидни Кросби высказался о работе с Майком Салливаном.
Салливан возглавил «Питтсбург» в 2015 году и покинул пост в апреле 2025-го. При нем «Пингвинс» дважды выиграли Кубок Стэнли (2016, 2017). Сейчас Салливан возглавляет «Рейнджерс».
«Это само по себе говорит о многом. За десять лет хоккей сильно меняется, и он всегда находил, чем нас мотивировать. Каждый год приносил что-то новое. Он умел держать атмосферу в команде.
А когда ты выигрываешь с тренером, это особая связь. Мы сделали это дважды. Для тренера – это впечатляющий путь», – сказал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
