Кузьменко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Лос-Анджелеса» 1+2 в 3 играх сезона
Андрей Кузьменко оформил ассист в матче против «Виннипега» в НХЛ.
Нападающий «Лос-Анджелеса» отметился результативной передачей на Адриана Кемпе на 30-й минуте против «Джетс» (2:3).
Таким образом, в активе Кузьменко стало 3 (1+2) очка в 3 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.
Дальше «Лос-Анджелесу» предстоит выезд к «Миннесоте», матч состоится в ночь 14 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
