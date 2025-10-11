  • Спортс
Кузьменко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Лос-Анджелеса» 1+2 в 3 играх сезона

Андрей Кузьменко оформил ассист в матче против «Виннипега» в НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса» отметился результативной передачей на Адриана Кемпе на 30-й минуте против «Джетс» (2:3). 

Таким образом, в активе Кузьменко стало 3 (1+2) очка в 3 матчах текущего регулярного сезона НХЛ

Дальше «Лос-Анджелесу» предстоит выезд к «Миннесоте», матч состоится в ночь 14 октября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
