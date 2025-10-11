Кузьменко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Лос-Анджелеса» 1+2 в 3 играх сезона

Андрей Кузьменко оформил ассист в матче против «Виннипега» в НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса » отметился результативной передачей на Адриана Кемпе на 30-й минуте против «Джетс» (2:3). Таким образом, в активе Кузьменко стало 3 (1+2) очка в 3 матчах текущего регулярного сезона НХЛ . Дальше «Лос-Анджелесу» предстоит выезд к «Миннесоте», матч состоится в ночь 14 октября.