Трочек пропустит минимум неделю из-за травмы. Зибанежад сыграет во 2-м звене с Панариным и Лафреньером в матче с «Питтсбургом»

Винсент Трочек выбыл минимум на неделю из-за травмы верхней части тела.

32-летний форвард получил повреждение в матче против «Баффало» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Сообщается, что место Трочека в центре второго звена займет Мика Зибанежад , который выйдет на лед вместе с Артемием Панариным и Алексисом Лафреньером .

«Нам нужно дать нашим ведущим нападающим центрфорварда, который способен мыслить на их уровне и поможет создать для них условия, чтобы они смогли показать свой максимум», – сказал главный тренер «Рейнджерс » Майк Салливан.

Клуб из Нью-Йорка сыграет с «Питтсбургом» на выезде в ночь на 12 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.