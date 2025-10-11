Трочек пропустит минимум неделю из-за травмы. Зибанежад сыграет во 2-м звене с Панариным и Лафреньером в матче с «Питтсбургом»
Винсент Трочек выбыл минимум на неделю из-за травмы верхней части тела.
32-летний форвард получил повреждение в матче против «Баффало» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Сообщается, что место Трочека в центре второго звена займет Мика Зибанежад, который выйдет на лед вместе с Артемием Панариным и Алексисом Лафреньером.
«Нам нужно дать нашим ведущим нападающим центрфорварда, который способен мыслить на их уровне и поможет создать для них условия, чтобы они смогли показать свой максимум», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан.
Клуб из Нью-Йорка сыграет с «Питтсбургом» на выезде в ночь на 12 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
