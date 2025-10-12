Галкин о задачах «Автомобилиста»: «Кубок. У нас немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»

Владимир Галкин заявил, что «Автомобилист» становится сильнее с каждым годом.

На данный момент екатеринбургский клуб занимает 2-е место на Востоке, набрав 21 балл в 15 матчах.

– Специалисты, отмечая успешный старт «Автомобилиста», все равно сетуют, что вы играете в оборонительный и скучноватый хоккей. Это так?

– Нет, не согласен. Да, бывают матчи, когда мы немного подстраиваемся под соперника и играем чуть глубже. Но сверхоборонительным наш стиль не назову, счастье ищем в основном в атаке.

– Задачи на сезон – личные и командные?

– С каждым годом «Автомобилист» становится сильнее. Посмотрите, у нас немало травм, но «Автомобилист» не теряет ход, побеждает, это о многом говорит. Поэтому задача у нас у всех в первую очередь командная – Кубок, – сказал вратарь «Автомобилиста » Владимир Галкин .