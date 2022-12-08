Константин Лучевников: «У «Авангарда» очень хорошее большинство. «Ак Барсу» нужно контролировать эмоции, постараться не удаляться»

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Константин Лучевников поделился мыслями в преддверии матча против «Авангарда».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 декабря. Начало – в 16:30 по московскому времени.

– Как уйти на паузу на положительной ноте?

– Да, у нас сейчас идет тяжелая серия, пятый матч через день. Нужно собрать все силы, настроиться и выполнить тренерскую установку.

– Последние матчи складывались упорно, с перевесом или отставанием в одну шайбу. Как это перебороть?

– Стараться реже ошибаться. Кто допустит больше ошибок – тот и проиграет.

– Что нужно сделать, чтобы сократить количество удалений?

– Контролировать свои эмоции. У «Авангарда» очень хорошее большинство, поэтому нам нужно постараться не удаляться, – сказал защитник «Ак Барса».

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