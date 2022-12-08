Бабенко о матче с «Авангардом»: «Ак Барс» провел работу над ошибками. Сделаем все, чтобы уйти на паузу на положительной ноте»

Юрий Бабенко высказался в преддверии матча против «Авангарда».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 декабря. Начало – в 16:30 по московскому времени.

– Что предстоит сделать, чтобы уйти на паузу на положительной ноте?

– Мы будем стараться придерживаться того рисунка, который будет предложен игрокам перед матчем. Разберем предыдущую встречу с «Авангардом», свои последние матчи.

Накануне провели работу над ошибками по игре с «Барысом». Сделаем все, чтобы уйти на паузу на положительной ноте.

– На чем нужно сделать особый акцент?

– На реализации моментов. Если будем реализовывать голевые эпизоды, то получим преимущество. Плюс, от игры к игре об этом говорим, нужно как можно реже удаляться.

– Планируются изменения в составе?

– Кардинальных изменений не планируется, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса».