  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Меркли о спаренных матчах с «Динамо» Минск: «Напоминало плей-офф чем-то. Кареев здоров выручал «Шанхай», мы ему помогали»
0

Меркли о спаренных матчах с «Динамо» Минск: «Напоминало плей-офф чем-то. Кареев здоров выручал «Шанхай», мы ему помогали»

Ник Меркли высказался о победах «Шанхая» над минским «Динамо» в Fonbet КХЛ.

Китайский клуб дома дважды подряд обыграл минское «Динамо» – 3:2 и 2:1. Далее «Шанхай» примет московское «Динамо» – 14 и 16 октября. 

– Как вам матч?

– Обе команды боролись. Инициатива переходила от одной команды к другой. Считаю, что мы сегодня сыграли лучше, несмотря на то, что предыдущий матч тоже выиграли. Здорово, что снова забросили в концовке игры. Также отмечу, что было много возможностей поиграть в большинстве, которыми мы не воспользовались. Над этим нужно еще поработать.

– Напоминают ли спаренные матчи плей-офф? Изменился ли соперник, если сравнивать с прошлой игрой?

– В какой-то степени напоминало плей-офф. Обе команды провели некоторые изменения, чтобы сыграть друг против друга. Все матчи против минского «Динамо» нужно выигрывать. Мы рады, что выиграли обе встречи. Против этой команды нужно играть здорово.

– Спасение в третьем периоде от Андрея Кареева при счете 0:1 стало переломным моментом всей встречи?

– Андрей Кареев сегодня провел замечательный матч! Он сделал большое количество сэйвов. Включая тот, который вы назвали. Он нас здорово выручал. Мы ему тоже помогали. Очень хорошо иметь трех хороших вратарей. Андрей играет здорово с самого начала сезона. Здорово нам помогает, – сказал нападающий «Шанхая» Ник Меркли.

Акользин о календаре «Шанхая»: «Пусть хоть три минских «Динамо» подряд или четыре московских – будем стараться радовать болельщиков победами»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoДинамо Минск
logoАндрей Кареев
logoНик Меркли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
100сегодня, 21:04Live
Акользин о календаре «Шанхая»: «Пусть хоть три минских «Динамо» подряд или четыре московских – будем стараться радовать болельщиков победами»
4сегодня, 20:58
Крощинский о 3:1 с «Локомотивом»: «Для «Трактора» принципиально было взять реванш за финал. Мыльников – лучший, выдал очередной крутой матч»
1сегодня, 20:06
В Москву приезжает первый клуб Йокича и еще 7 фактов о WINLINE Basketball Cup
сегодня, 20:00Спецпроект
Ян о перспективах «Салавата»: «Этот сезон может стать точкой роста. Молодые ребята получают опыт, который поможет в будущем»
2сегодня, 19:20
Квартальнов про 6 полевых у «Динамо» Минск на льду в 3-м периоде против «Шанхая»: «Судьи должны контролировать. Мне за них свистнуть? Не только у нас такое случается»
сегодня, 18:55
Форвард «Баффало» Норрис выбыл из-за травмы живота на неопределенный срок. У него 3 операции на плече и ни одного полного сезона в НХЛ за карьеру
7сегодня, 18:15
Кетов возглавил «СКА-ВМФ». Воеводин отправлен в отставку «в связи с неудовлетворительными результатами» – сегодня петербуржцы упустили победу над «Челметом»
2сегодня, 17:52
Галлан о двух победах над «Динамо» Минск: «Шанхаю» повезло в чем-то, где-то были отскоки. Опять удалось выиграть в последние 10 минут, мы рады»
12сегодня, 17:44
Куликову может потребоваться операция. Защитник «Флориды» получил травму в матче с «Филадельфией»
4сегодня, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бучневич набрал первое очко в сезоне – ассист в матче с «Калгари»
6 минут назад
Галкин о задачах «Автомобилиста»: «Кубок. У нас немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»
18 минут назад
Кросби о Салливане в «Питтсбурге»: «С ним мы дважды выиграли Кубок, впечатляющий путь для тренера. Он всегда находил, чем нас мотивировать»
50 минут назад
Кузьменко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Лос-Анджелеса» 1+2 в 3 играх сезона
сегодня, 20:37
Трочек пропустит минимум неделю из-за травмы. Зибанежад сыграет во 2-м звене с Панариным и Лафреньером в матче с «Питтсбургом»
сегодня, 20:24
Силантьев о питании: «Стараюсь не позволять себе никаких гадостей. Алкоголь не употребляю. Углеводов в рационе больше всего – макароны, рис, булгур»
1сегодня, 19:51
Галлан о том, что «Шанхай» идет 2-м на Западе: «Порадуемся в конце сезона. Посмотрим, на каком месте будем. Впереди еще много матчей»
сегодня, 19:34
Терещенко об «Авангарде»: «Последние поражения опустили с небес на землю. «Автомобилист» заставил ошибаться, спорт не терпит расслаблений»
сегодня, 19:09
Гатиятулин об увольнении Тертышного: «Игра «Ак Барса» в большинстве закрепощала ребят, что-то не шло. Совместно с Алексеем приняли это решение»
1сегодня, 18:41
Мыльников о том, что болельщики «Трактора» скандировали его фамилию после 3:1 с «Локомотивом»: «Самое лучшее для спортсмена, когда его ценят. Впервые в сезоне сыграл 2 матча подряд»
1сегодня, 18:29