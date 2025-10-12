Меркли о спаренных матчах с «Динамо» Минск: «Напоминало плей-офф чем-то. Кареев здоров выручал «Шанхай», мы ему помогали»

Ник Меркли высказался о победах «Шанхая» над минским «Динамо» в Fonbet КХЛ.

Китайский клуб дома дважды подряд обыграл минское «Динамо» – 3:2 и 2:1. Далее «Шанхай » примет московское «Динамо» – 14 и 16 октября.

– Как вам матч?

– Обе команды боролись. Инициатива переходила от одной команды к другой. Считаю, что мы сегодня сыграли лучше, несмотря на то, что предыдущий матч тоже выиграли. Здорово, что снова забросили в концовке игры. Также отмечу, что было много возможностей поиграть в большинстве, которыми мы не воспользовались. Над этим нужно еще поработать.

– Напоминают ли спаренные матчи плей-офф? Изменился ли соперник, если сравнивать с прошлой игрой?

– В какой-то степени напоминало плей-офф. Обе команды провели некоторые изменения, чтобы сыграть друг против друга. Все матчи против минского «Динамо» нужно выигрывать. Мы рады, что выиграли обе встречи. Против этой команды нужно играть здорово.

– Спасение в третьем периоде от Андрея Кареева при счете 0:1 стало переломным моментом всей встречи?

– Андрей Кареев сегодня провел замечательный матч! Он сделал большое количество сэйвов. Включая тот, который вы назвали. Он нас здорово выручал. Мы ему тоже помогали. Очень хорошо иметь трех хороших вратарей. Андрей играет здорово с самого начала сезона. Здорово нам помогает, – сказал нападающий «Шанхая» Ник Меркли .

