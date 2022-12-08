Вице-президент «Металлурга» об интересе к Бурмистрову: «Никакого решения еще нет»

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Сергей Ласьков ответил на вопрос об интересе «Металлурга» к Александру Бурмистрову

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Ак Барса» может продолжить карьеру в магнитогорском клубе.

«Александр – интересный игрок, но основная информация должна идти от тренерского штаба. Пока ее нет.

В принципе, мы им интересовались и два года назад. Никакого решения еще нет», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».

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