Вице-президент «Металлурга» об интересе к Бурмистрову: «Никакого решения еще нет»

ответил на вопрос об интересе «Металлурга» к .

Ранее появилась информация о том, что нападающий может продолжить карьеру в магнитогорском клубе.

«Александр – интересный игрок, но основная информация должна идти от тренерского штаба. Пока ее нет.

В принципе, мы им интересовались и два года назад. Никакого решения еще нет», – сказал первый вице-президент и директор .