Вице-президент «Металлурга» об интересе к Бурмистрову: «Никакого решения еще нет»
Сергей Ласьков ответил на вопрос об интересе «Металлурга» к Александру Бурмистрову.
Ранее появилась информация о том, что нападающий «Ак Барса» может продолжить карьеру в магнитогорском клубе.
«Александр – интересный игрок, но основная информация должна идти от тренерского штаба. Пока ее нет.
В принципе, мы им интересовались и два года назад. Никакого решения еще нет», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».
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