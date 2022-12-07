«Ак Барс» по-прежнему хочет обменять Бурмистрова. Ищут варианты с клубами Западной конференции

«Ак Барс» по-прежнему хочет обменять .

Казанский клуб активно рассматривает возможности обмена 31-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат». Зарплата игрока составляет 40 миллионов рублей.

Отмечается, что «Ак Барс» преимущественно ищет варианты сделки с командами из Западной конференции.

31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.

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