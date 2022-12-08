Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Масса удалений поставила «Сибирь» на колени. Одни корячатся, горбатятся, ловят шайбу на себя, а другие глазами хлопают»

прокомментировал поражение «Сибири» от «Салавата Юлаева» (3:6).

– Нам противостоял очень опытный турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг, многое получалось, но, к сожалению, масса удалений нас поставила на колени. В третьем периоде не хватило эмоций, свежести в голове.

– Это был идеальный матч по накалу?

– Соглашусь. Игра была очень эмоциональная с обеих сторон. использовал почти все свои моменты, здорово сыграли в контратаке. Очень простой и эффективный выход в среднюю зону, хорошо реализовали большинство.

– «Сибирь» была одной из лучших команд в меньшинстве, а теперь пропускаете.

– Если у тебя 20 минут штрафа, ты все равно пропустишь. Эмоции перехлестывают разум, к сожалению. Одни корячатся, горбатятся, ловят шайбу на себя, а другие глазами хлопают, – сказал главный тренер .