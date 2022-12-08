Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Масса удалений поставила «Сибирь» на колени. Одни корячатся, горбатятся, ловят шайбу на себя, а другие глазами хлопают»
Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение «Сибири» от «Салавата Юлаева» (3:6).
– Нам противостоял очень опытный турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг, многое получалось, но, к сожалению, масса удалений нас поставила на колени. В третьем периоде не хватило эмоций, свежести в голове.
– Это был идеальный матч по накалу?
– Соглашусь. Игра была очень эмоциональная с обеих сторон. «Салават Юлаев» использовал почти все свои моменты, здорово сыграли в контратаке. Очень простой и эффективный выход в среднюю зону, хорошо реализовали большинство.
– «Сибирь» была одной из лучших команд в меньшинстве, а теперь пропускаете.
– Если у тебя 20 минут штрафа, ты все равно пропустишь. Эмоции перехлестывают разум, к сожалению. Одни корячатся, горбатятся, ловят шайбу на себя, а другие глазами хлопают, – сказал главный тренер «Сибири».
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