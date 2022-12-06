Гатиятулин после 4:2 с «Сибирью»: «Не скажу, что у нас есть 1-е или 2-е звено. Каждое сочетание выполняет свою роль»
Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Сибири» (4:2).
«Пулккинен получил повреждение, поэтому мы решили сделать такие сочетания.
Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое сочетание выполняет свою роль, сегодня все четыре линии сыграли здорово.
Максим Шабанов, как и все, уверенно играл. Хорошее движение и контроль шайбы, он это умеет, у него это получается.
Почему у нас не получается показывать нужный хоккей на протяжении всех 60 минут? Не скажу, что концентрации не хватает. Скорее, кому-то не хватает опыта», – сказал главный тренер «Трактора».
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