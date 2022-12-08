Козлов про 6:3 с «Сибирью»: «Салават» играл в 11 нападающих, все выстояли. Горжусь командой»

Теги Салават Юлаев Сибирь Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хорошая боевая игра, было много борьбы, столкновений. «Сибирь» играла жестко, но по правилам. Мы выдержали удар. Забили в большинстве важные шайбы.

Отлично играли в обороне, ловили на себя. Мы играли в 11 нападающих, все выстояли, я горжусь своей командой. Спасибо нашим болельщикам, в этом дворце всегда громко болеют за «Сибирь». Но мы слышали поддержку наших фанатов.

– Насколько было важно уйти на паузу с победой?

– Всегда важно. Тем более, игра с «Сибирью» – борьба за четыре очка, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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