Лихачев набрал 18 очков в 29 играх, Дубакин – 14 баллов в 28 матчах, Гребенкин – 9 очков в 18 играх. Это арендованные «Амуром» игроки

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Арендованные молодые хоккеисты приносят большую пользу «Амуру».

Хабаровская команда обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Никита Гребенкин, Ярослав Лихачев отметился двумя голевыми передачами, Сергей Дубакин сделал одну передачу.

Нападающие выступают за дальневосточников на правах аренды в этом сезоне.

21-летний Лихачев, права на которого принадлежат «Локомотиву», является вторым в списке бомбардиров «Амура» в этом сезоне, набрав 18 (10+8) очков в 29 играх.

22-летний Дубакин, права на которого закреплены «Сибирью», записал на свой счет 14 (7+7) баллов в 28 матчах и идет третьим в списке бомбардиров команды.

19-летний Гребенкин, перешедший в «Амур» из «Металлурга», отметился 9 (4+5) очками в 18 матчах и занимает шестое место в списке бомбардиров хабаровчан.

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