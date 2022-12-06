Третьяк о Кубке Первого канала: «Одно из центральных спортивных событий года в России. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут матчей сборной»

рассказал о задачах сборной России на Кубке Первого канала.

«Декабрьский международный турнир – одно из центральных спортивных событий года в России. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут домашних матчей сборной, ждут яркого выступления национальной команды. Поэтому перед тренерским штабом сборной поставлено две задачи: победа на Кубке Первого канала и атакующая зрелищная игра.

Нужно сохранять и развивать традиции нашего хоккея, выигрывать за счет созидания, комбинационных действий, творческой игры в нападении. Для этого есть все возможности, собран сильный состав, приглашены игроки, хорошо проявившие себя по ходу сезону.

Поэтому и победы должны быть уверенными и красивыми – чтобы показать силу и мощь российского хоккея, порадовать зрителей яркой атакующей игрой», – сказал президент .

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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