Дементьев поддержал ужесточение лимита: «Кто будет играть в сборной России в большинстве, когда большую часть времени в КХЛ занимают легионеры?»

Агент Алексей Дементьев поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я поддерживаю данное решение Министерства спорта. Считаю, что иностранные игроки, которые приезжают в КХЛ, по большей части не соответствуют необходимому уровню, но занимают рабочие места наших российских спортсменов.

Очень многие люди связывают лимит с тем, что якобы есть какая-то связь между нашими молодыми игроками и иностранцами, идут такие разговоры. Я не вижу никакой связи.

Но есть очень важный фактор – если вы посмотрите в рамках национальной сборной России, то кто у нас будет играть в большинстве, когда большую часть игрового времени у нас в лиге занимают легионеры? И такое происходит в каждом клубе, практически в каждом.

То есть сборной очень сложно, даже когда был Евротур, набрать ту пятерку, которая может разыгрывать большинство. Поэтому это просто один из аспектов того, какие преимущества мы получим при меньшем количестве иностранцев у нас в КХЛ», – сказал хоккейный агент.