Борис Михайлов: «Я за ужесточение лимита. На места иностранцев должны прийти молодые игроки»
Борис Михайлов поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
«Я за ужесточение лимита, потому что на места иностранцев должны прийти молодые игроки, и, учитывая вертикаль каждого клуба, на их места в клубе будут брать молодых игроков.
Да, некоторые из них могут по уровню игры не подходить – это естественный процесс, и если не подходят, то будут уезжать на два-три года в низшие лиги, а потом возвращаться обратно. Но зачем так делать, когда у нас есть специалисты в плане подготовки молодежи, которые молоды, перспективны.
Это показала жизнь: возьмите пример команд в Череповце, Нижнем Новгороде, ЦСКА, «Локомотиве», СКА и «Динамо», где столько молодых. Они еще не созрели, чтобы быть мужичками для стабильной игры. Но как раз им дается шанс, чтобы они проявляли себя, а потом шли в национальную команду», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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