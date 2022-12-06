Ковальчук, Есмантович и Каменский будут советниками Жамнова в сборной России на Кубке Первого канала

Ковальчук, Каменский и Есмантович будут советниками главного тренера сборной России.

Алексей Жамнов сообщил, что олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Валерий Каменский, а также президент ЦСКА Игорь Есмантович станут его советниками на Кубке Первого канала.

Напомним, на Олимпиаде‑2022 в Пекине Ковальчук был менеджером сборной России, Каменский и Есмантович – советниками Жамнова.

«Илья Ковальчук, Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут моими советниками на турнире», – сказал Жамнов.

Как сообщает «Матч ТВ», Ковальчук и Каменский не будут получать зарплату от ФХР. По данным телеканала, на этот сезон ФХР подписала контракты только с техническими работниками сборной, а также с Жамновым, чья зарплата составляет 5 млн рублей за сезон.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.