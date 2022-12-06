Каменский о Кубке Первого канала: «Рад, что Ковальчук с нами. Это большой плюс для сборной России»

сообщил, что будет участвовать в формировании состава сборной России.

– Я буду участвовать в формировании состава сборной России, подбора звеньев, организации игрового времени. Буду давать тренерскому штабу советы и по конкретным игрокам, и по сочетаниям звеньев, и по тактике.

– Где вы будете находиться во время матча – на трибуне или на скамейке нашей команды?

– Я буду наблюдать за игрой нашей команды сверху и предлагать какие‑то коррективы тренерам.

– Как планируете строить работу с Ильей Ковальчуком, который теперь также будет советником Жамнова вместе с вами?

– У меня отличные отношения с Ильей. Мы вместе были на Олимпиаде и никаких проблем никогда не было. Сейчас я очень рад, что Ковальчук с нами. Это большой плюс для сборной. Будем работать вместе.

У нас есть команда тренеров, и команда советников. А вместе мы будем единым целым, как на Олимпиаде, – сказал олимпийский чемпион, вице‑президент КХЛ.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Ковальчук, Есмантович и Каменский будут советниками Жамнова в сборной России на Кубке Первого канала