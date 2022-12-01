«Говорим Толчинскому, чтобы больше не ругался и ничего не показывал после голов». Дедунов о матчах с ЦСКА

высказался об успешной игре Сергея Толчинского в матчах с .

30 ноября форвард «Авангарда» сделал дубль в матче против армейцев (3:2). Сегодня стало известно, что ЦСКА запретил игроку доступ к своей странице в соцсети – он кричал «##### коней, #####» в 2021 году.

– Что скажете о матче с ЦСКА?

– Мы изначально настраивались на быстрый хоккей. Все знают, что за команда ЦСКА. Она может забить один гол, и потом попробуй отыграться.

Мы должны были действовать строго, не проигрывать в скорости. В раздевалке поговорили о том, что нельзя уступать в борьбе. И в целом вся игра шла туда‑сюда: то они забьют, то мы.

– По накалу было похоже на ваши финалы ЦСКА – «Авангард»?

– Когда идет регулярный чемпионат, то накал не такой сильный. А в плей‑офф идет реальная битва. В принципе, теперь она тоже была. Не может быть по‑другому с ЦСКА.

– Вы шутите в раздевалке над Сергеем Толчинским, почему он особенно здорово играет против армейцев?

– Ну да, говорим ему, чтобы больше не ругался и ничего не показывал после забитых голов.

– Кого признали лучшим игроком матча в «Авангарде», кстати?

– Толчинского как раз. Вручили ему щит, – сказал нападающий .