«Говорим Толчинскому, чтобы больше не ругался и ничего не показывал после голов». Дедунов о матчах с ЦСКА
Павел Дедунов высказался об успешной игре Сергея Толчинского в матчах с ЦСКА.
30 ноября форвард «Авангарда» сделал дубль в матче против армейцев (3:2). Сегодня стало известно, что ЦСКА запретил игроку доступ к своей странице в соцсети – он кричал «##### коней, #####» в 2021 году.
– Что скажете о матче с ЦСКА?
– Мы изначально настраивались на быстрый хоккей. Все знают, что за команда ЦСКА. Она может забить один гол, и потом попробуй отыграться.
Мы должны были действовать строго, не проигрывать в скорости. В раздевалке поговорили о том, что нельзя уступать в борьбе. И в целом вся игра шла туда‑сюда: то они забьют, то мы.
– По накалу было похоже на ваши финалы ЦСКА – «Авангард»?
– Когда идет регулярный чемпионат, то накал не такой сильный. А в плей‑офф идет реальная битва. В принципе, теперь она тоже была. Не может быть по‑другому с ЦСКА.
– Вы шутите в раздевалке над Сергеем Толчинским, почему он особенно здорово играет против армейцев?
– Ну да, говорим ему, чтобы больше не ругался и ничего не показывал после забитых голов.
– Кого признали лучшим игроком матча в «Авангарде», кстати?
– Толчинского как раз. Вручили ему щит, – сказал нападающий «Авангарда».
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