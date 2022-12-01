Толчинский о том, что он забивает 30 числа каждого месяца: «Не знал. Может, с зарплатой связано? Обычно она 15-го приходит»

Сергей Толчинский подвел итоги матча против ЦСКА (3:2).

Нападающий сделал дубль, забросив победную шайбу в третьем периоде.

– Почему Сергей Толчинский забивает каждого 30 числа? С чем это связано?

– Серьезно? Есть такая закономерность?

– Последний раз вы забивали 30 октября в ворота «Куньлуня». А вот 30 ноября сделали дубль в ворота ЦСКА.

– Ничего себе! То есть мне еще месяц ждать? Вы меня расстроили. Я даже не знал, что у меня есть такая тенденция. Может, это с зарплатой связано? Обычно она 15-го приходит. Может, просто 15 ноября не было матчей? Но помню, 15-го я на тренировке вваливал будь здоров!

– У вас ведь был особый настрой на матч с ЦСКА?

– Нет такого, что я специально настраивался из-за того, что это моя бывшая команда. Просто все хотят обыграть ЦСКА. И такой матч всегда как праздник, как и матчи против СКА, «Ак Барса» или «Магнитки».

Да, это противостояние с ЦСКА могу записать в число особенных матчей. И я рад, что мы победили.

– Объясните свой жест, когда вы подняли палец после заброшенной шайбы.

– Это не то, что вы подумали. Я просто ждал, что покажет судья – гол или нет. И когда шайбу засчитали, я так решил выразить свои эмоции. Я же эмоциональный человек.

– Кстати, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал странным ваш победный гол.

– А что тут странного? Я увидел, что Нестеров ставит клюшку в стык. Рассчитал траекторию, бросил специально в стык – и попал в девятку.

– Защитник ЦСКА Никита Нестеров сказал, что будет против Толчинского особенно жестко настраивать свою команду. Ведь вы сыграете друг против друга на Матче звезд в Челябинске.

– Ну, посмотрим. Проанализируем игру, изучим видео. И посмотрим, что он сможет там противопоставить нашей команде с североамериканским стилем.

– вернулся после дисквалификации. Это изменило «Авангард»?

– Когда убирают такого форварда, то теряется взаимодействие, которое долго наигрывалось. Мы уже матчей 20 проводим в одних и тех же сочетаниях. Я вот выступаю с Грицом и Броуди. И конечно, Буше – неотъемлемая часть нашей команды. Штампует голы, и дай бог ему продолжать в том же духе, – сказал нападающий .

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