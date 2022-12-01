ЦСКА запретил Толчинскому доступ к своей странице в соцсети. Он кричал «##### коней, #####» в 2021-м

ЦСКА запретил доступ к своей странице в соцсети форварду Сергею Толчинскому.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

30 ноября игрок сделал дубль в матче против ЦСКА (3:2).

Нападающий является воспитанником московского клуба. Он играл за команду в КХЛ с 2018 по 2020 год.

После решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина-2021 с ЦСКА (4-2 в серии) Толчинский вместе с болельщиками проскандировал оскорбительную кричалку про московский клуб.

Отмечается, что Толчинский ушел от ответа на вопрос телеканала о ситуации.

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