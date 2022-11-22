Никишин, Нестеров, Бурдасов и Толчинский – капитаны сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ
КХЛ назвала капитанов сборных дивизионов на Матче звезд.
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.
Дивизион Боброва – защитник СКА Александр Никишин. У него 25 (6+19) очков в 32 матчах при полезности «+13».
Дивизион Тарасова – защитник ЦСКА Никита Нестеров (27 игр, 3+14).
Дивизион Харламова – форвард «Трактора» Антон Бурдасов (27 игр, 11+14).
Дивизион Чернышева – форвард «Авангарда» Сергей Толчинский (32 игры, 6+14).
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