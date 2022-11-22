Никишин, Нестеров, Бурдасов и Толчинский – капитаны сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ

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КХЛ назвала капитанов сборных дивизионов на Матче звезд.

Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске. 

Дивизион Боброва – защитник СКА Александр Никишин. У него 25 (6+19) очков в 32 матчах при полезности «+13». 

Дивизион Тарасова – защитник ЦСКА Никита Нестеров (27 игр, 3+14). 

Дивизион Харламова – форвард «Трактора» Антон Бурдасов (27 игр, 11+14). 

Дивизион Чернышева – форвард «Авангарда» Сергей Толчинский (32 игры, 6+14). 

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