Кравец – игрокам «Авангарда» после 4:1 с «Амуром»: «Для меня принципиальная игра была – там немножко мне в душу поднасрали. Спасибо, что ######## им 4 гола»

Теги Авангард Амур КХЛ Михаил Кравец брань контент Хоккей

Михаил Кравец назвал победу «Авангарда» над «Амуром» принципиальной для себя. 

Омский клуб был сильнее «тигров» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:1. 

По ходу прошлого сезона специалист возглавил хабаровский клуб. После досрочного завершения регулярного чемпионата «Амур» не стал продлевать контракт с тренером. 

«Хорошая игра. Всех с победой. Спасибо – в принципе, для меня это была тоже очень принципиальная игра: немножко там [в «Амуре»] мне поднасрали в душу.

Но спасибо вам, что вы им ######## [вколотили] четыре гола», – сказал исполняющий обязанности главного тренера омичей, обращаясь к игрокам в раздевалке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные