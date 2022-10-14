Кравец – игрокам «Авангарда» после 4:1 с «Амуром»: «Для меня принципиальная игра была – там немножко мне в душу поднасрали. Спасибо, что ######## им 4 гола»

назвал победу над принципиальной для себя.

Омский клуб был сильнее «тигров» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:1.

По ходу прошлого сезона специалист возглавил хабаровский клуб. После досрочного завершения регулярного чемпионата «Амур» не стал продлевать контракт с тренером.

«Хорошая игра. Всех с победой. Спасибо – в принципе, для меня это была тоже очень принципиальная игра: немножко там [в «Амуре»] мне поднасрали в душу.

Но спасибо вам, что вы им ######## [вколотили] четыре гола», – сказал исполняющий обязанности главного тренера омичей, обращаясь к игрокам в раздевалке.