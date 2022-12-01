«Попытались объяснить Пыленкову, как правильно входить в зону, напомнили, что во 2-м периоде воротами меняемся». Разин о штрафе Даниила за игру со сломанной клюшкой
Андрей Разин высказался о встрече Даниила Пыленкова и Александра Самонова с бывшей командой.
«Северсталь» играет против СКА в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (0:0, первый период).
– Андрей Владимирович, вас с профессиональным праздником, с днем хоккея. Поскольку сегодня игра в Петербурге, не могу не спросить, как готовы к этому Самонов и Пыленков.
– Готовы к празднику Самонов и Пыленков? Парни хорошо готовы к празднику, я думаю.
– А к игре против бывшей команды?
– Ну, мы постарались подготовиться. В последней игре Пыленков получил 2 минуты за игру со сломанной клюшкой. Поэтому мы попытались ему объяснить, как правильно входить в зону, что такое проброс, и напомнили, что во втором периоде мы воротами меняемся.
– А сегодня, может, сработает «правило бывших», когда они забивают своей бывшей команде? Вы рассчитываете на это?
– Ну, мы рассчитываем, что от своей бывшей команды не должен пропускать вратарь, мы на это больше надеемся. Одну-то мы должны забить, – сказал главный тренер «Северстали» перед игрой.
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