«Попытались объяснить Пыленкову, как правильно входить в зону, напомнили, что во 2-м периоде воротами меняемся». Разин о штрафе Даниила за игру со сломанной клюшкой

высказался о встрече и с бывшей командой.

«Северсталь» играет против в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (0:0, первый период).

– Андрей Владимирович, вас с профессиональным праздником, с днем хоккея. Поскольку сегодня игра в Петербурге, не могу не спросить, как готовы к этому Самонов и Пыленков.

– Готовы к празднику Самонов и Пыленков? Парни хорошо готовы к празднику, я думаю.

– А к игре против бывшей команды?

– Ну, мы постарались подготовиться. В последней игре Пыленков получил 2 минуты за игру со сломанной клюшкой. Поэтому мы попытались ему объяснить, как правильно входить в зону, что такое проброс, и напомнили, что во втором периоде мы воротами меняемся.

– А сегодня, может, сработает «правило бывших», когда они забивают своей бывшей команде? Вы рассчитываете на это?

– Ну, мы рассчитываем, что от своей бывшей команды не должен пропускать вратарь, мы на это больше надеемся. Одну-то мы должны забить, – сказал главный тренер перед игрой.