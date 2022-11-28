Крикунов о СКА: «Ротенберг подобрал хороший состав, возможности позволяют. Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно»

Теги Северсталь СКА Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Павел Дацюк КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Владислав Подъяпольский Хоккей

Владимир Крикунов высказал мнение по поводу результатов СКА в сезоне КХЛ.

– Что позволяет армейцам Невы лидировать? С приходом Ротенберга стиль стал более прагматичным, с акцентом на «физику».

– Прежде всего Ротенберг подобрал хороший состав. Благо что возможности позволяют. Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно.

Вот Тихонов в 1990‑х в ЦСКА уже не имел под рукой сильных мастеров, и его команда выступала кое‑как. Хотя никто не станет спорить, что Виктор Васильевич – уникальная величина в нашей профессии.

– Вслед за неудачами СКА последовали и обмены. После турне по Дальнему Востоку и Сибири тренерский штаб неожиданно разочаровался в основном вратаре Самонове. Но разве полученный в обмен из «Северстали» Подъяпольский сильнее?

– Подъяпольский выступал за более слабую команду. Причем хорошо.

Когда я еще с «Динамо» работал, он прилично тащил «Северсталь». С классными защитниками у него должен быть еще лучше результат. СКА все‑таки чаще атакует, значит, на вратаря нагрузка меньше.

– Но Самонов еще недавно считался вратарем сборной, на чемпионате мира выступал.

– Ну вы знаете, как все у нас происходит: чем ближе к столице, тем быстрее оказываешься в сборной. А чем дальше от Москвы, тем труднее туда попасть.

Я прекрасно помню, сколько времени уговаривал Якушева, который тогда тренировал национальную команду, посмотреть Дацюка.

– Павел тогда еще за клуб из Екатеринбурга выступал?

– Да. А Якушев все отнекивался: «Да какой еще Дацюк? У меня работают селекционеры, всех хороших игроков по стране отсмот­рели!». А потом, когда его все‑таки взял, удивлялся: «Что у меня за отдел, куда они смотрели? Такого парня пропустили!». Так же было с Хайруллиным, пока он выступал за «Нефтехимик», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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