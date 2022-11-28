Крикунов о СКА: «Ротенберг подобрал хороший состав, возможности позволяют. Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно»

высказал мнение по поводу результатов СКА в сезоне .

– Что позволяет армейцам Невы лидировать? С приходом Ротенберга стиль стал более прагматичным, с акцентом на «физику».

– Прежде всего Ротенберг подобрал хороший состав. Благо что возможности позволяют. Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно.

Вот Тихонов в 1990‑х в ЦСКА уже не имел под рукой сильных мастеров, и его команда выступала кое‑как. Хотя никто не станет спорить, что Виктор Васильевич – уникальная величина в нашей профессии.

– Вслед за неудачами СКА последовали и обмены. После турне по Дальнему Востоку и Сибири тренерский штаб неожиданно разочаровался в основном вратаре Самонове. Но разве полученный в обмен из Подъяпольский сильнее?

– Подъяпольский выступал за более слабую команду. Причем хорошо.

Когда я еще с «Динамо» работал, он прилично тащил «Северсталь». С классными защитниками у него должен быть еще лучше результат. СКА все‑таки чаще атакует, значит, на вратаря нагрузка меньше.

– Но Самонов еще недавно считался вратарем сборной, на чемпионате мира выступал.

– Ну вы знаете, как все у нас происходит: чем ближе к столице, тем быстрее оказываешься в сборной. А чем дальше от Москвы, тем труднее туда попасть.

Я прекрасно помню, сколько времени уговаривал Якушева, который тогда тренировал национальную команду, посмотреть Дацюка.

– Павел тогда еще за клуб из Екатеринбурга выступал?

– Да. А Якушев все отнекивался: «Да какой еще Дацюк? У меня работают селекционеры, всех хороших игроков по стране отсмот­рели!». А потом, когда его все‑таки взял, удивлялся: «Что у меня за отдел, куда они смотрели? Такого парня пропустили!». Так же было с Хайруллиным, пока он выступал за «Нефтехимик», – сказал бывший главный тренер сборной России.