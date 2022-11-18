Самонов не обижен на СКА из-за обмена в «Северсталь»: «Даже и в мыслях не было. Не вижу ничего критичного, от слова «совсем»

Вратарь Александр Самонов заявил, что не обижен на из-за обмена в .

– Как состоялся ваш переход?

– Позвонило руководство клуба, сказали «спасибо» за проделанную работу, но дальше нам не по пути – так и состоялся обмен. Все было в рамках приличий, хоккей – это бизнес. Поэтому с надеждой смотрю в будущее.

– Никаких обид на СКА не держите?

– Нет, даже и в мыслях не было.

– Насколько обмен был неожиданным для вас? Вы ведь регулярно и успешно стояли в воротах в Петербурге.

– Было немного неожиданно, но это моя работа. Не вижу в этом ничего критичного, от слова «совсем».

– Если попытаться проанализировать вашу карьеру в СКА: что из года в год мешало выйти на лидирующие позиции и занять место первого вратаря?

– В каждом сезоне все складывается по-разному, поэтому какого-то конкретного ответа нет. В первую очередь нужно спросить самого себя, почему не смог показать уровень еще выше, так что вопросы есть только ко мне, – сказал Самонов.