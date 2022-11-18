Андрей Шестаков о Подъяпольском в СКА: «Он сильно сыграл в плей-офф против «Динамо», обратил на себя внимание Ротенберга»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Владислав Подъяпольский Даниил Пыленков Илья Иванцов Хоккей

Андрей Шестаков оценил перспективы Владислава Подъяпольского в СКА.

Вратарь перешел в клуб в результате обмена из «Северстали».

«Этот обмен стал весьма неожиданным. Владислав Подъяпольский – ровесник Александра Самонова, по многим статистическим показателям они почти равны. Но за этого вратаря СКА отдал не только Самонова и защитника Даниила Пыленкова, а еще и права на центрального нападающего Илью Иванцова, молодого и, на мой взгляд, очень талантливого форварда, который был в Череповце в аренде.

Возможно, этот обмен вратарями планировался еще в начале сезона, но тогда Самонов получил травму. Он, прямо скажем, не выручал в последних матчах, и в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Ларсу Юханссону.

У армейцев есть три вратаря – Николаев, Иванов и Сидоров. Трудно сказать, сможет ли Подъяпольский закрепиться в нашей команде. В прошлом сезоне он сильно сыграл в плей-офф против московского «Динамо», обратил на себя внимание Романа Ротенберга. Вратарь хороший, но одно дело играть в «Северстали», которая не решает больших задач, совсем другое – в СКА», – сказал комментатор.

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