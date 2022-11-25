Черкас о Самонове: «Он перестал расти и выручать СКА, действует очень ненадежно. Решение об обмене логичное и правильное»

Сергей Черкас считает, что обменял вратаря из-за регресса в игре.

– Я очень внимательно наблюдаю за Самоновым. Может, травма ему помешала, которую он получил на старте сезона, начал вроде неплохо. Но, в целом, Александр перестал прогрессировать, расти, выручать команду. Вспомните, хотя бы с «Магниткой», где даже четыре заброшенные шайбы не гарантировали СКА спокойную победу, вратарь питерцев умудрялся ошибаться, действовал неуверенно.

– Да, определенные ошибки бросались в глаза.

– И, наверное, это решение об его обмене логичное и правильное, как для СКА, так и для самого Александра. Ему тоже надо перезагрузиться и начать показывать тот хоккей, благодаря которому его в свое время взяли в СКА, а потом и в сборную. Сейчас он действует очень ненадежно. Что касается Подъяпольского, то он прошлый сезон сыграл здорово. Как в этом чемпионате – посмотрим!

– А с чем связан регресс Самонова? Может, раньше его подстегивала конкуренция со шведскими легионерами?

– Все возможно, конкуренция всегда заставляет быть в тонусе. Ты знаешь, если ошибешься, то на твоем месте окажутся другие. То есть, у хоккеиста повышаются требования к себе. Но я знаю, что были такие вратари, как Максим Соколов, которые не любили, когда второй вратарь дышит в спину, любил играть один. Поэтому, если клуб делал ставку на Соколова, то ему нужно было доверять.

– Нынешняя вратарская бригада СКА – Николаев, Подъяпольский, Иванов – позволяет команде бороться за Кубок Гагарина или требуется усиление?

– СКА всегда ищет какое-то усиление, но в сейчас вряд ли можно что-то серьезное подыскать среди вратарей. Если только рассматривать выступающих за рубежом, в Северной Америке. Что касается нынешней бригады армейцев… С ней тоже можно претендовать на многое, но при условии, что Подъяпольский будет демонстрировать тот же уровень, что и в прошлом сезоне. А Николаев начнет выдавать такие же отрезки, как в те месяц-полтора, пока Самонов болел. Потенциально оба эти вратаря готовы показать хороший хоккей, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.