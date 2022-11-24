Разин о травме Шугаева: «Прогноз неутешительный. Ждем Самонова, но не форсируем. «Северсталь» сыграет теми, кто есть»

Теги Северсталь Витязь КХЛ Андрей Разин Александр Самонов Дмитрий Шугаев Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Витязем» со счетом 3:2.

– Все все понимали. «Витязь» – наш конкурент за место в восьмерке.

Очень важная игра, тем более у нас сегодня вышел молодой вратарь (Тимофей Королев). В том году он так же дебютировал. Хотелось бы найти специалиста по «Витязю».

Ребята – молодцы. Сыграли строго, в обороне много переловили на себя. Конечно, не без ошибок, но их было минимальное количество. Победа очень хорошая. Победа дорогая. Спасибо болельщикам.

Дмитрий Шугаев выбыл на долгий период?

– Шугаев получил травму в прошлой игре в первом периоде. Два остальных периода он играл на обезболивающих, поэтому ему спасибо. Пока прогноз – неутешительный.

Мы ждем Александра Самонова. Мы не форсируем, сезон длинный. Мы не хотим, чтобы он усугубил свою травму. Дождемся его оптимальных кондиций. Будем играть теми, кто есть. В прошлом году у нас тоже была тяжелая ситуация, когда Влад Подъяпольский травмировался.

И все думали, как мы будем играть Шугаев – Шостак. Потом тоже была ситуация, когда все вратари были на травме.

Ребята из «Алмаза» играли. Тем лучше для них, пусть проявляют себя. Для нас это стресс. Для них это опыт, – сказал главный тренер «Северстали».

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