Разин о травме Шугаева: «Прогноз неутешительный. Ждем Самонова, но не форсируем. «Северсталь» сыграет теми, кто есть»

прокомментировал победу над со счетом 3:2.

– Все все понимали. «Витязь» – наш конкурент за место в восьмерке.

Очень важная игра, тем более у нас сегодня вышел молодой вратарь (Тимофей Королев). В том году он так же дебютировал. Хотелось бы найти специалиста по «Витязю».

Ребята – молодцы. Сыграли строго, в обороне много переловили на себя. Конечно, не без ошибок, но их было минимальное количество. Победа очень хорошая. Победа дорогая. Спасибо болельщикам.

– выбыл на долгий период?

– Шугаев получил травму в прошлой игре в первом периоде. Два остальных периода он играл на обезболивающих, поэтому ему спасибо. Пока прогноз – неутешительный.

Мы ждем . Мы не форсируем, сезон длинный. Мы не хотим, чтобы он усугубил свою травму. Дождемся его оптимальных кондиций. Будем играть теми, кто есть. В прошлом году у нас тоже была тяжелая ситуация, когда Влад Подъяпольский травмировался.

И все думали, как мы будем играть Шугаев – Шостак. Потом тоже была ситуация, когда все вратари были на травме.

Ребята из «Алмаза» играли. Тем лучше для них, пусть проявляют себя. Для нас это стресс. Для них это опыт, – сказал главный тренер .