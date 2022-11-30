Овечкин о рекорде по голам в гостевых матчах НХЛ: «Превзойти Великого всегда приятно. Это история»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин высказался о своем рекорде по голам в гостевых матчах НХЛ.

Сегодня капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (5:1), забросив 403-ю шайбу на выезде за карьеру в лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостях.

«Превзойти Великого всегда приятно. И неважно, что это за достижение. Это история.

Похоже, нам всегда весело играть на выезде, мы проводим вместе больше времени. Думаю, все получают удовольствие [от матчей в гостях]», – сказал Овечкин.

🔥🔥🔥Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина

Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101

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