Овечкин о рекорде по голам в гостевых матчах НХЛ: «Превзойти Великого всегда приятно. Это история»
Александр Овечкин высказался о своем рекорде по голам в гостевых матчах НХЛ.
Сегодня капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (5:1), забросив 403-ю шайбу на выезде за карьеру в лиге.
Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостях.
«Превзойти Великого всегда приятно. И неважно, что это за достижение. Это история.
Похоже, нам всегда весело играть на выезде, мы проводим вместе больше времени. Думаю, все получают удовольствие [от матчей в гостях]», – сказал Овечкин.
🔥🔥🔥Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина
Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101
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