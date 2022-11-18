Адам Оутс: «Сам факт, что Овечкин так близко подошел к рекорду Гретцки – уже фантастика. Он может обойти Уэйна»

считает, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

На данный момент капитан занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории (789 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Как думаете, сможет обогнать по голам? И если такое произойдет, что это будет значить лично для вас?

– Я думаю, что Овечкин вполне может обойти Гретцки. Но для этого нужно, чтобы совпало множество вещей.

Очень жаль, что центрфорвард Никлас Бэкстрем травмирован, с ним Ови играть легко. Так что нужно учесть такие факторы, как здоровье, физическое состояние.

Сколько осталось Овечкину, чтобы обогнать Уэйна? 106 шайб? Конечно же, он может столько забросить, тем более контракт с «Вашингтоном» действует еще четыре сезона.

Если Александр сможет обойти Гретцки, конечно, я буду очень рад за него. Гретцки – это мой кумир, один из самых любимых хоккеистов, против которых я играл и за игрой которых наблюдал.

Если это случится, я уверен, что сам Гретцки на это отреагирует положительно. Но сам факт, что Овечкин так близко подошел к Гретцки и его рекорду – это уже фантастика, – сказал бывший главный тренер «Кэпиталс».

789-й гол Овечкина: переиграл вратаря «Блюз» на пятачке. А еще отдал 2 передачи и затащил «Вашингтон» в овертайм