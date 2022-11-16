Семин о «Вашингтоне» и рекорде Гретцки: «Если бы все целенаправленно играли на Овечкина, это бросалось бы в глаза»

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Александр Семин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (788 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Есть мнение, что «Вашингтон» последние пару лет играет чисто на рекорд Александра Овечкина, а о Кубке Стэнли уже не думает. Согласны?

– Все в «Вашингтоне» играют как и раньше. Как обычно, Овечкина выводят на ударную позицию и можно сказать, что каждый второй его бросок оттуда поражает цель. Вот и все.

Если бы целенаправленно играли на Овечкина, это бросалось бы в глаза. Но если ему отдают, и он попадает, то почему бы не отдавать? В этом нет ничего плохого.

Хоть все передачи пусть на Овечкина идут, если он и дальше так будет забивать. Сами же понимаете, всем нужны голы. А так забивать не каждый может, – сказал президент «Сокола» и бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» и сборной России.

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