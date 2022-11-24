Овечкин о том, будет ли винить Юханссона, если до рекорда Гретцки не хватит одного гола: «Нет. Сейчас неважно, кто забивает. Впереди еще много игр»
Александр Овечкин заявил, что не будет винить Маркуса Юханссона, «укравшего» у него гол.
Капитан «Вашингтона» мог стать автором первой шайбы «столичных» в игре против «Филадельфии», но Юханссон подправил ее в ворота после броска россиянина.
– Будете ли вы винить Юханссона, если в конце карьеры вам не хватит одного гола до Гретцки?
– Нет. Сейчас неважно, кто забивает.
У меня было много шансов забросить шайбу в ворота. Впереди еще много игр, – сказал капитан «Вашингтона» в эфире TNT.
Напомним, Овечкин набрал 2 (1+1) очка и принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:2 ОТ), забив в овертайме.
Нападающий по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги (790 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
😲 Партнер украл у Овечкина гол. Не беда – в овертайме он забил еще!
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