Овечкин о том, будет ли винить Юханссона, если до рекорда Гретцки не хватит одного гола: «Нет. Сейчас неважно, кто забивает. Впереди еще много игр»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Маркус Юханссон Хоккей

Александр Овечкин заявил, что не будет винить Маркуса Юханссона, «укравшего» у него гол.

Капитан «Вашингтона» мог стать автором первой шайбы «столичных» в игре против «Филадельфии», но Юханссон подправил ее в ворота после броска россиянина. 

– Будете ли вы винить Юханссона, если в конце карьеры вам не хватит одного гола до Гретцки?

– Нет. Сейчас неважно, кто забивает.

У меня было много шансов забросить шайбу в ворота. Впереди еще много игр, – сказал капитан «Вашингтона» в эфире TNT.

Напомним, Овечкин набрал 2 (1+1) очка и принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:2 ОТ), забив в овертайме. 

Нападающий по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги (790 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

😲 Партнер украл у Овечкина гол. Не беда – в овертайме он забил еще!

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