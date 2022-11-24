заявил, что не будет винить , «укравшего» у него гол.

Капитан «Вашингтона» мог стать автором первой шайбы «столичных» в игре против «Филадельфии», но Юханссон подправил ее в ворота после броска россиянина.

– Будете ли вы винить Юханссона, если в конце карьеры вам не хватит одного гола до Гретцки?

– Нет. Сейчас неважно, кто забивает.

У меня было много шансов забросить шайбу в ворота. Впереди еще много игр, – сказал капитан в эфире TNT.

Напомним, Овечкин набрал 2 (1+1) очка и принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Флайерс» (3:2 ОТ), забив в овертайме.

Нападающий по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги (790 голов). Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

😲 Партнер украл у Овечкина гол. Не беда – в овертайме он забил еще!