«Детройт» забрал Хелльберга с драфта отказов «Сиэтла»
Вратарь Магнус Хелльберг перешел в «Детройт».
«Ред Уингс» забрали хоккеиста с драфта отказов, куда он был помещен «Сиэтлом».
Таким образом, он вернулся в клуб, за который сыграл 1 матч в прошлом сезоне.
Отметим, что швед, ранее выступавший в КХЛ за СКА, «Куньлунь» и «Сочи», перешел в «Кракен» 11 ноября – тоже через драфт отказов.
В нынешнем сезоне НХЛ Хелльберг провел 1 матч за «Оттаву» и отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,00.
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