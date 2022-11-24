«Детройт» забрал Хелльберга с драфта отказов «Сиэтла»

Теги переходы Детройт НХЛ Магнус Хелльберг Сиэтл Хоккей

Вратарь Магнус Хелльберг перешел в «Детройт».

«Ред Уингс» забрали хоккеиста с драфта отказов, куда он был помещен «Сиэтлом».

Таким образом, он вернулся в клуб, за который сыграл 1 матч в прошлом сезоне.

Отметим, что швед, ранее выступавший в КХЛ за СКА, «Куньлунь» и «Сочи», перешел в «Кракен» 11 ноября – тоже через драфт отказов. 

В нынешнем сезоне НХЛ Хелльберг провел 1 матч за «Оттаву» и отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,00.

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