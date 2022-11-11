«Сиэтл» вернул Хелльберга, забрав вратаря с драфта отказов «Оттавы»

вернул , забрав вратаря с драфта отказов «Оттавы».

Швед, ранее поигравший в КХЛ за СКА и «Сочи», попал в «Сенаторс» в начале октября – тоже через драфт отказов.

31-летний голкипер провел за канадский клуб 1 матч – против «Далласа» (4:2), в котором одержал победу.

Это позволило ему установить рекорд – он стал первым вратарем в истории с 3 первыми победами в лиге за 3 разные команды (ранее было по одной за «Рейнджерс» и «Детройт»).