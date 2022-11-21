Экс-форвард «Детройта» Абделькадер перешел в швейцарский «Цуг». Он провел 739 игр в НХЛ

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Джастин Абделькадер перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.

35-летний американский нападающий подписал контракт с «Цугом», за который уже выступал в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне форвард провел 12 матчей за «Лугано».

Абделькадер на протяжении 13 сезонов выступал в НХЛ за «Детройт», набрав 252 (106+146) очка в 739 играх.

«Ред Уингс» выкупили контракт хоккеиста с зарплатой 4,25 миллиона долларов в октябре 2020 года.

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